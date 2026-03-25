Пожилую охранницу осудили за проникновение в школу подростка с топором

В ХМАО вынесли приговор сотруднице ЧОПа, которая в феврале этого года пропустила в школу подростка с оружием. Об этом стало известно Ura.ru.

Советский районный суд вынес приговор Надежде Руфовой, работавшей охранницей в гимназии № 1 города Советский. Пенсионерку признали виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ за оказание охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным прокуратуры, 9 февраля женщина на входе в учебное заведение не проверила рюкзак школьника и беспрепятственно пропустила его внутрь.

Затем выяснилось, что подросток планировал нападение из‑за конфликтов со сверстниками и пришел в школу с топором, ножом и пневматическим пистолетом. Его заметили около расписания, когда он якобы искал номер кабинета, в котором у его обидчиков был урок. Нападение удалось предотвратить, силовики задержали несовершеннолетнего.

Суд установил, что охранница не приняла мер к пресечению преступления и не уведомила правоохранительные органы, тем самым создав непосредственную угрозу для учеников. Руфова полностью признала вину, извинилась перед детьми и их родителями и возместила моральный вред. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

