Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Пожилую охранницу осудили за проникновение в школу подростка с топором

Пенсионерку-охранницу, пропустившую в школу подростка с оружием, осудили в ХМАО
В ХМАО вынесли приговор сотруднице ЧОПа, которая в феврале этого года пропустила в школу подростка с оружием. Об этом стало известно Ura.ru.

Советский районный суд вынес приговор Надежде Руфовой, работавшей охранницей в гимназии № 1 города Советский. Пенсионерку признали виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ за оказание охранных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным прокуратуры, 9 февраля женщина на входе в учебное заведение не проверила рюкзак школьника и беспрепятственно пропустила его внутрь.

Затем выяснилось, что подросток планировал нападение из‑за конфликтов со сверстниками и пришел в школу с топором, ножом и пневматическим пистолетом. Его заметили около расписания, когда он якобы искал номер кабинета, в котором у его обидчиков был урок. Нападение удалось предотвратить, силовики задержали несовершеннолетнего.

Суд установил, что охранница не приняла мер к пресечению преступления и не уведомила правоохранительные органы, тем самым создав непосредственную угрозу для учеников. Руфова полностью признала вину, извинилась перед детьми и их родителями и возместила моральный вред. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Ранее школьница нанесла 15 ударов металлической трубой по голове одноклассника прямо на уроке.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!