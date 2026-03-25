В Московской области задержали подростков, совершивших поджоги по заданию Киева

ФСБ: задержаны четыре подростка, совершившие по заданиям Киева поджоги в МО
Силовики задержали четверых подростков, которые совершили по заданиям украинских спецслужб поджоги в Московской области (МО), а также четверых россиян, причастных к организации работы SIM-боксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.

«В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги объектов транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подростки установили контакт в Telegram с девушками, отправляя координаты школ и торговых центров, после чего им звонили мошенники и представлялись правоохранителями. Угрозами уголовной ответственности за помощь врагу злоумышленники склоняли молодых людей к поджогам.

Кроме того, в ведомстве сообщили о задержании четырех граждан РФ, причастных к организации работы SIM-боксов, используемых украинскими спецслужбами в рамках мошеннической деятельности, а также для вовлечения россиян в диверсии. По данным ФСБ, действия этих людей могут быть квалифицированы как содействие терроризму и госизмена.

Ранее ФСБ провела «социальный эксперимент» и выявила потенциальных диверсантов.

 
