Рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА

Туристы из Петербурга застряли в Хельсинки из-за плана «Ковер» в Пулково
Александр Гальперин/РИА Новости

В аэропорту Хельсинки поздно ночью экстренно приземлился рейс NE-690 авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Петербург. Причиной стал план «Ковер», введенный в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

По словам родственницы одного из пассажиров, рейс должен был прибыть ночью 25 марта, но пролетев недалеко от Санкт-Петербурга, ушел на Хельсинки. При приземлении пассажиров около четырех часов держали в самолете, и только после сильного возмущения людей, их перевели в запасной терминал финского аэропорта, отметила собеседница.

Она добавила, что в помещении было очень холодно, горячим питанием не обеспечили, а пледы, сухпайки и немного воды им принесли только к утру. Предполагается, что вылет в Петербург будет в 17:00.

Источник Росавиации подтвердил, что самолет действительно приземлился в Хельсинки, поскольку представляет иностранную компанию и может там садиться. Он добавил, что в Финляндии не торопятся обеспечивать россиян нормальной едой.

22 марта самолет авиакомпании «Россия» рейсом из Минеральных Вод в Санкт-Петербург запросил посадку из-за низкого уровня топлива в связи с ожиданием из-за ограничений в «Пулково», посадка прошла благополучно.

В публикации отмечается, что рейс длительное время находился в зоне ожидания посадки вследствие действия временных ограничений, введенных в аэропорту Пулково.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.

 
