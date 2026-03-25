В России рассказали об ответе Украине на самую масштабную атаку ВСУ за год

Аналитик Кнутов: РФ ударит по порту Одессы после самой массовой атаки ВСУ за год

Россия в ответ на самую массированную атаку украинских БПЛА за год в первую очередь будет наносить удары по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и по кораблям в Одессе, которые с Запада поставляют оружие и дроны в интересах ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Удар будет достаточно серьезный и масштабный, причем будут подвергнуты атаке в первую очередь не только объекты ВПК, но я думаю, и логистика, энергетика, которая связана с военно-промышленным комплексом Украины. Кроме того, сейчас самое главное выявить места погрузки, перевозки этих дронов на сегодняшний день. Я считал: почти в десяти странах находится совместное производство дронов для Украины», — подчеркнул аналитик.

По словам Кнутова, в первую очередь речь идет о Польше, Германии, Великобритании, США, Нидерландах и странах Прибалтики.

Одним приоритетов ВС РФ в рамках противодействия ударам беспилотников по территории России, добавил военный эксперт, остается порт Одессы, через который на Украину поступает вооружение для ВСУ, в том числе дроны западного производства.

«Доставка комплектующих из-за рубежа, особенно на кораблях, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы мы работали по этим кораблям, особенно когда они находятся в порту Одессы. Если натовцы сейчас останавливают танкеры, которые якобы перевозят российскую нефть, французы захватили танкер очередной, другие страны этим же пиратством занимаются, то почему мы должны хладнокровно реагировать на то, что оружие, которое убивает наших мирных граждан, поступает из стран Европы на кораблях, которые это оружие перевозят?» — отметил он.

Кнутов также подчеркнул, что главное для ВС России – точность ударов по военно-промышленным целям Украины.

«Здесь важнее количество объектов, которые мы поразим и которые перестанут производить эти дроны», — подытожил эксперт.

ВСУ ночью с 24 на 25 марта атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

Ранее в подполье заявили об ударах по зданиям СБУ в двух городах.