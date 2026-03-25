Стало известно, о каком «подарке» Ирана говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о «подарке», который Штаты «получили» от Ирана в связи с Ормузским проливом, мог иметь в виду решение Тегерана пропускать часть кораблей через этот пролив. Это в том числе выгодно самим США, которые могут заявить о преодолении последствий энергокризиса во всем мире. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Я думаю, что это не более чем попытка реагировать на действия Ирана, который сейчас разрешил через этот пролив проходить судам дружественных для себя государств. Это в первую очередь Индия и Китай. Иран с этого зарабатывает большие деньги – по два миллиона долларов с каждого танкера, который проходит через Ормузский пролив. Для американцев это может быть в какой-то степени даже не так чтобы очень плохо, потому что это позволяет им купировать определенные последствия энергокризиса во всем мире», — отметил американист.

Дудаков напомнил, что сейчас именно Иран контролирует Ормузский пролив, поэтому позиции Тегерана в рамках конфликта с США «даже окрепли». На этом фоне слова Трампа о «победе» Штатов в конфликте не соотносятся с реальностью, считает специалист.

«Это попытка [Трампа] выдавать желаемое за действительное, попытка конструировать некую свою виртуальную реальность, которая никак не соотносится с объективной реальностью, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке», — подытожил специалист.

24 марта Трамп заявил, что США якобы получили от Ирана ценный «подарок», который связан с Ормузским проливом.

