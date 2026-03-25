В Латвии упал беспилотник

Премьер Латвии Силиня допустила, что упавший в стране дрон был украинским

Упавший в Латвии беспилотный летательный аппарат, по предварительным данным, украинский. Об этом заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня.

Политик отметила, что находится в тесном контакте с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, Национальными вооруженными силами и уполномоченными ведомствами, а также с лидерами Эстонии и Литвы.

По словам Силиня, инцидент с беспилотником расследуется, но предварительные данные указывает на то, что на латвийскую территорию мог влететь украинский дрон. Премьер уточнила, что люди не пострадали.

Вооруженные силы Латвии в соцсети Х сообщили, что инцидент произошел в Краславском крае на границе с Белоруссией.

Также 23 марта спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтавтаус Цюнис сообщил, что в воздушном пространстве страны зафиксировали прилет неизвестного БПЛА. По его словам, вероятнее всего, дрон прилетел с территории Белоруссии. По мнению министра обороны Робертаса Каунаса, беспилотник мог быть украинским.

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».