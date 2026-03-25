ВСУ стали производить боевые дроны прямо в квартирах жилых домов

ВСУ стали размещать производство дронов прямо в квартирах жилых домов, что делает уничтожение таких мест сборки украинских беспилотников проблематичным для ВС России. Об этом «Газете.Ru» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина что сейчас сделала? Она так называемый использует народный ВПК (военно-промышленный комплекс — «Газета.Ru»), когда сборка дронов, особенно небольших, которые используются на поле боя, осуществляется в квартирах жилых домов, либо в подвалах жилых домов, которые переоборудованы под сборочные цехи. Таким образом под прикрытием живого щита из мирного населения происходит производство дронов», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, уничтожать такие места производства БПЛА ВСУ «достаточно проблематично» для армии России в силу того, что будет страдать мирное население, которое «порой даже и не знает, что у них в доме собирают дроны».

ВСУ ночью с 24 на 25 марта атаковали Россию почти 400 беспилотниками. 113 дронов сбили над Брянской областью, еще около 60 — над Ленинградской. Одновременно с этим украинские военные также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области: 450 тыс. жителей региона остались без электричества, у многих возникли проблемы с подачей воды и тепла. За последнюю неделю это уже третья массирования атака.

Ранее в подполье заявили об ударах по зданиям СБУ в двух городах.