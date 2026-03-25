Названо опасное последствие редких эякуляций у мужчин

Редкие эякуляции не обязательно повышают шансы на зачатие: длительное хранение спермы в организме может приводить к биологическому износу сперматозоидов и повышать риски для здоровья потомства. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRS B).

Исследователи провели крупный метаанализ, объединивший данные 115 научных работ с участием почти 55 тысяч мужчин, а также 56 исследований на 30 видах животных. Анализ показал, что у людей и других животных сперматозоиды постепенно теряют свои свойства во время хранения в организме, независимо от возраста самца.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендует мужчинам воздерживаться от эякуляции в течение двух-семи дней перед сдачей спермы для анализа или процедур ЭКО. Однако, как отмечают авторы работы, такие рекомендации изначально были разработаны для увеличения количества сперматозоидов в образце, а не для оценки их качества.

Ученые объясняют, что со временем сперматозоиды подвергаются биологическому износу. Эти клетки обладают высокой метаболической активностью, но имеют ограниченные энергетические ресурсы и практически не способны восстанавливать повреждения. В результате во время хранения они становятся более уязвимыми к действию активных форм кислорода — молекул, которые повреждают ДНК, митохондрии и клеточные мембраны.

Подобные эффекты наблюдаются не только у человека. Например, у некоторых рыб и насекомых длительное хранение спермы снижает вероятность оплодотворения и может ухудшать жизнеспособность потомства.

По словам исследователей, результаты показывают, что при планировании беременности важно учитывать не только количество сперматозоидов, но и их качество. Поэтому врачам и парам стоит внимательнее относиться к рекомендациям о длительном воздержании, поскольку оно может приводить к ухудшению свойств спермы и не всегда повышает шансы на беременность.

Ранее врач рассказал, при каких заболеваниях меняется цвет спермы.