Пентагон изменил правила набора в армию США из-за нехватки людей

Вооруженные силы (ВС) США повысили возрастной порог для новобранцев сухопутных войск и упростили набор кандидатов с судимостями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обновленный регламент американской армии.

Согласно документу, максимальный возраст для зачисления на службу в сухопутные войска повышен с 35 до 42 лет. При этом на момент зачисления кандидату не должно быть 42 года.

Для лиц, имеющих единственную судимость по делам о хранении марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков, административный допуск больше не требуется.

По данным Пентагона на сентябрь 2025 года, общая численность вооруженных сил США составляет около 2,1 млн человек. Из них более 450 тысяч человек служат в сухопутных войсках. Новые правила набора в армию введены в рамках реформы комплектования, которая стартовала в 2022–2023 годах.

До этого американское издание Huffpost сообщило о недовольстве военных США из-за операции в Иране. По информации журналистов, некоторые военнослужащие, участвующие в этом конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий. Есть даже те, кто подумывают об увольнении из армии. Резервисты называют главным деморализующим фактором отсутствие у властей США «четкого, последовательного нарратива, оправдывающего войну против Ирана», говорится в публикации.

Ранее США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана.