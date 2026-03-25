«Надавить русским характером»: российский лыжник рассказал, как побеждать норвежцев

Kai Pfaffenbach/Reuters

Бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов заявил, что норвежские лыжники ломаются, если надавить на них русским характером, а также отметил, что Йоханнес Клебо мог бы дрогнуть на Олимпиаде в Италии, передает РИА Новости.

«Будь в гонке Большунов, Клебо мог бы дрогнуть. Уже бывало такое. Психология норвежцев такова: если надавить русским характером, они ломаются», — сказал Петухов.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии, преодолев дистанцию за 43.32,8 секунды и уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

Ранее Коростелев рассказал об общении с Клебо.

 
