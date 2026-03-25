Глава МАГАТЭ назвал возможное время и место переговоров Ирана и США

Гросси: переговоры между Ираном и США могут состояться в Исламабаде на выходных

Переговоры между Ираном и США могут состояться в пакистанской столице Исламабаде на предстоящих выходных. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане», — заявил он.

Глава МАГАТЭ предположил, что переговоры будут более широкими и затронут не только ядерную энергетику. По словам Гросси, среди тем для обсуждения будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером.