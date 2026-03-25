В Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества

ФСБ: предотвращен теракт на учебной базе университета МВД в Новороссийске
Российские спецслужбы предотвратили теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Об этом сообщило УФСБ по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы склонили россиянина к совершению теракта по схеме телефонного мошенничества.

В службе заявили, что куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все действия, но не успел совершить теракт в связи с задержанием.

24 марта Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области.

По ее данным, Украина готовила серию терактов против военнослужащих с применением бомб и беспилотных летательных аппаратов, планировались также атаки на стратегические объекты московского региона.

Ранее ФСБ провела «социальный эксперимент».

 
