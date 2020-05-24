Крупный пожар произошел на складе в Сан-Франциско

На складе на Рыбацкой пристани в Сан-Франциско произошел крупный пожар. Об этом сообщает CNN.

Возгоранию была присвоена четвертая категория сложности. В ликвидации пожара приняли участие свыше 150 сотрудников спасательных служб.

Пристань, а также близлежащие предприятия были эвакуированы на время тушения пожара.

В результате возгорания один пожарный получил травму руки, ему была оказана медицинская помощь. Других пострадавших в результате инцидента не было.

Также в результате был полностью разрушен склад. Причины пожара не называются.