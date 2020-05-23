Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Очаг коронавируса был обнаружен 21 мая. Положительный результат теста оказался у 71-летней постоялицы, ее госпитализировали с признаками ОРВИ.

На данный момент все 30 постояльцев и 12 сотрудников дома-интерната госпитализированы. Одна пациентка 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией скончалась.

Уточняется, что в социальном учреждении всего проживают 240 человек, их продолжают обследовать на коронавирус.

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