Рейс с россиянами вылетел из Камбоджи в Россию

В субботу, 23 мая, вывозной рейс со 121 россиянином на борту вылетел из Камбоджи в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в королевстве.

Отмечается, что самолет поднялся в воздух в 1.35 по местному времени.

Сначала он приземлится в Новосибирске, после чего отправится в Москву.

Известно, что на борту лайнера также находятся три гражданина Белоруссии и по одному представителю Киргизии и Молдавии.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

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