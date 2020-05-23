В Москве за сутки зафиксировано 3190 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлено 3190 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев в столице достигло 161 397. При этом число летальных исходов увеличилось до 1934, а число выздоровевших – до 47 413 человек.

По состоянию на 23 мая, в России зафиксировано 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 – с летальным исходом. Вылечились 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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