В Молдавии выявили случай заражения оспой обезьян

В Молдавии зафиксирован завозной случай заражения оспой обезьян
В Молдавии выявили первого заразившегося за границей оспой обезьян. Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) страны на своем сайте.

«НАОЗ сообщает о регистрации в Республике Молдова завозного случая заражения вирусом оспы обезьян. <...> Случай подтвержден лабораторными исследованиями», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что пациент обратился в медучреждение с жалобами на общую слабость, лихорадку и кожную сыпь. Специалисты уже приступили к эпидемиологическому расследованию. Пациент находится под медицинским наблюдением. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Впервые случай заражения этим вирусом был зарегистрирован в республике в 2022 году. Его выявили у иностранного гражданина, который приехал в республику из Соединенных Штатов по работе. Тогда иностранец обратился за медицинской помощью в больницу в Кишиневе.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее был назван самый распространенный путь передачи оспы обезьян.
 
