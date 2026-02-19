Размер шрифта
Поплавская о видео Shaman с Байкала: «Ну, лижет он лед, и ради Бога»

Актриса Поплавская рассказала, что Shaman облизал лед на Байкале ради внимания
Кадр из видео/Telegram-канал «SHAMAN»

Актриса Яна Поплавская прокомментировала «Газете.Ru» видео, на котором Shaman облизал лед на Байкале. Она отметила, что ролик был снят для привлечения внимания.

Поплавская рассказала, что не увидела в видео певца плохого контента. По ее мнению, кадры были сделаны ради того, чтобы распространить их в сети.

«Человек пытается привлечь к себе внимание. Ну, лижет он лед, и ради Бога. Это всего лишь желание, чтобы все на него посмотрели. Я в этом вообще ничего не вижу», — высказалась актриса.

Сам Shaman подписал свое видео «18+» и поделился, что лед «вкусный». В соцсетях многие пользователи сравнили ролик с контентом для взрослых. Также в беседе с «Газетой.Ru» председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори» Михаил Гончаров рассказал, что поступок певца может быть небезопасным. По его словам, облизывание льда Байкала грозит расстройством пищеварения.

Кроме того, в Минздраве предупредили артиста о возможной инфекции. В ведомстве отметили, что в частицах льда могут содержаться микробы, бактерии, атмосферная пыль и отходы автомобильных выхлопов.

Ранее Сергей Соседов рассказал о причинах спада популярности Shaman.
 
