Швеция утвердила 21-й пакет военной помощи для Украины

Швеция объявила о выделении Украине уже 21-го по счету пакета военной помощи, на это потратят около $1,42 млрд. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

«Необходимость усиления ПВО является неотложной. Швеция — одна из стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку как в количественном, так и в качественном отношении», — сказал он.

Более €400 млн направят на закупку и передачу зенитных систем Tridon Mk2 шведского производства, а также сенсоров и зенитных пушек. Более €280 млн предусмотрены на гранатометы из запасов армии Швеции, артиллерийские боеприпасы, а также обучение украинских военных.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022–2024 годах эта сумма составляла €17–18 млрд.

