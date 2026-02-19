Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Армия

Швеция утвердила 21-й пакет военной помощи для Украины

Швеция передала $1,42 млрд помощи для усиления ПВО Украины
Global Look Press

Швеция объявила о выделении Украине уже 21-го по счету пакета военной помощи, на это потратят около $1,42 млрд. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

«Необходимость усиления ПВО является неотложной. Швеция — одна из стран, оказывающих Украине наибольшую поддержку как в количественном, так и в качественном отношении», — сказал он.

Более €400 млн направят на закупку и передачу зенитных систем Tridon Mk2 шведского производства, а также сенсоров и зенитных пушек. Более €280 млн предусмотрены на гранатометы из запасов армии Швеции, артиллерийские боеприпасы, а также обучение украинских военных.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022–2024 годах эта сумма составляла €17–18 млрд.

Ранее на Украине сообщили о расхищении гуманитарной помощи.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!