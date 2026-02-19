В Санкт-Петербурге второй раз за неделю подняли выплату за контракт с Минобороны

Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов и регионов по размеру единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны на участие в специальной военной операции (СВО) — в совокупности с федеральной она достигла 4,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Смольного в разделе «Военная служба по контракту».

Уточняется, что при заключении контракта с Минобороны единовременно выплачивают в общей сложности 4,5 млн из городского и федерального бюджетов. За счет города контрактник получает 4,1 млн рублей — 3,5 млн рублей из петербургского бюджета и еще 600 тыс. рублей «социальной выплаты при трудоустройстве на предприятие Санкт‑Петербурга, предложенное в информационном пункте при заключении контракта».

«В дополнение к федеральным определены региональные выплаты заключившим контракт. Действует широкий перечень социальных гарантий и льгот участникам специальной военной операции», — сообщает петербургская администрация.

На странице раздела также утверждается, что в городе «созданы все условия для заключения контракта на военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации», и во всех районах есть информационные пункты для желающих подписать контракт.

При этом предыдущее повышение выплаты при заключении контракта в Санкт-Петербурге состоялось вчера, 18 февраля. В опубликованном накануне сообщении городской администрации говорилось, что размер выплаты увеличился на 1 млн рублей и составил 3,6 млн рублей, а с учетом доплачиваемых из федерального бюджета 400 тыс. рублей — 4 млн рублей.

Ленинградская область в 2026 году тоже увеличила выплату при подписании контракта — до более 2,1 млн рублей. С учетом 400 тыс. рублей федеральной доплаты и 450 тыс. рублей региональной выплаты с индексацией сумма достигла 3 млн рублей.

Ранее в одном из российских регионов втрое сократили выплату семьям павших участников СВО.