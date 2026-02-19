В Германии мужчина приставал к женщинам на вокзале с просьбой облизать их обувь

Полиция в немецком городе Ашаффенбурге разыскивает мужчину, который домогался женщин, прося облизать их обувь. Об этом сообщает издание Spiegel.

По информации полиции, неизвестный мужчина преследовал женщин в районе центрального вокзала в Ашаффенбурге. Он подходил к ним и просил рассмотреть поближе их обувь, а затем опускался на землю и пытался лизнуть подошвы их обуви.

Следователи рассказали, что с 12 февраля с жалобами на подобные домогательства обратились уже четыре женщины. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и разыскивает свидетелей произошедшего.

До этого сообщалось, что в Рязани неизвестный мужчина в желтой куртке приставал к девушкам на улице и пытался схватить их за интимные места. Злоумышленник орудовал возле остановки «Городская больница» на улице Есенина.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.