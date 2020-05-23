В Грузии и Армении выросло число случаев коронавируса

В Грузии и Армении за минувшие сутки выросло число случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский минздрав и армянский информационный центр.

Так, в Грузии коронавирус выявлен у еще пяти человек. Всего в стране инфекция обнаружена у 728 жителей.

В настоящее время на карантине находятся 3 259 человек, под медицинским наблюдением в стационарах — 323 пациента. Вылечились от коронавируса 509 человек, скончались — 12.

В Армении за последние 24 часа выявлено 374 случая COVID-19, в общей сложности — 6 302.

За сутки в республике умерли семь пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 105 человек. Из них 77 человек умерли непосредственно от инфекции, еще 32 пациента скончались «по иным причинам».

Вылечились от коронавируса в Армении 2 936 человек (+62 за сутки).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 9434 новых случая COVID-19

— Число жертв коронавируса на Украине превысило 600 человек

— Число жертв COVID-19 в мире достигло 338 225