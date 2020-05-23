Медик назвала главное условие скорого возвращения россиян к нормальной жизни

Россияне смогут скорее вернуться к нормальной жизни, если начнут больше встраиваться в условия жизни во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказала «Известиям» главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По ее мнению, коронавирус останется с жителями мира, поэтому необходимо научиться жить в немного других условиях. Это позволит, как полагает специалист, предотвратить серьезные последствия.

Лысенко вспомнила другие страны, где граждане носят маски и без коронавируса, так как знают, что таким образом могут обезопасить ближних. Такую позицию она назвала правильной.

«Это важная и правильная культура, которой нам тоже нужно учиться, учитывая, что вирус с нами останется, будет с нами сосуществовать», — добавила медик.

Чем быстрее жители России начнут встраиваться в несложные введенные в стране условия, тем быстрее РФ вернется к нормальному образу жизни, заключила Лысенко.

Всего в России выявлено более 326 тыс. заразившихся, вылечились почти 100 тыс. пациентов. а умерли — 3249.

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