Правительство Грузии отменило режим ЧП

В Грузии с 23 мая прекратил действие режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенный с конца марта из-за пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на слова советника премьер-министра Грузии по международным делам Ираклия Чиковани.

«Предпринятые страной совместные успешные шаги и меры дали нам возможность говорить о прекращении чрезвычайного положения, а также снимать поэтапно ограничения», — сказал Чиковани.

С 23 мая также снимается запрет на присутствие в легковых автомобилях не более трех человек, а также на запрет гражданам старше 70 лет покидать свои дома.

До поступления специальных распоряжений жители Грузии обязаны будут носить медицинские маски в закрытых помещениях и не собираться группами более 10 человек.

Закрытыми остаются кафе, рестораны, спортзалы, фитнес-центры, крупные ТЦ, а также гостиницы.

По официальным данным, в Грузии зафикисровано 723 случая заражения коронавирусом, 12 человек скончались.

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