В Москве рассказали о сроках действия подмосковных пропусков для передвижения по столице
Московские власти рассказали о сроках действия подмосковных цифровых пропусков, которые были оформлены для передвижения по столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.
Так, выданные в Московской области пропуска будут действовать при передвижении по столице до 26 мая включительно.
В пресс-службе также уточнили, что указ мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости оформлять московские пропуска для поездок по столице вступает в силу с 27 мая.
Кроме того, в департаменте информационных технологий Москвы назвали неверными данные о том, что подмосковные пропуска перестали действовать для таких целей с 22 мая.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по коронавирусу в Москве
— Собянин рассказал, когда москвичам разрешат гулять на улице
— Пропуска работающих на «удаленке» москвичей могут аннулировать