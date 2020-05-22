В Москве рассказали о сроках действия подмосковных пропусков для передвижения по столице

Московские власти рассказали о сроках действия подмосковных цифровых пропусков, которые были оформлены для передвижения по столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Так, выданные в Московской области пропуска будут действовать при передвижении по столице до 26 мая включительно.

В пресс-службе также уточнили, что указ мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости оформлять московские пропуска для поездок по столице вступает в силу с 27 мая.

Кроме того, в департаменте информационных технологий Москвы назвали неверными данные о том, что подмосковные пропуска перестали действовать для таких целей с 22 мая.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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