В Тамбовской области умер седьмой пациент с коронавирусом

В Тамбовской области умер 36-летний мужчина с коронавирусом, став седьмой жертвой в регионе, пишет местная администрация.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован на 12 день после появления симптомов. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вскрытие подтвердило тотальную вирусную пневмонию, спровоцированную коронавирусом. Болезнь протекала на фоне ожирения и гипертонии.

В Тамбовской области коронавирусом заразились 2321, скончались семь, выздоровели 709 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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