В Роспотребнадзоре сообщили о снижении новых случаев COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 10 дней в России наблюдается снижение новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, это очень позитивный показатель.

Об этом Попова сообщила президенту РФ России Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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