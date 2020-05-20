Глава минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Глава минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Да, подтверждаем, что у него коронавирус», — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Гогичаев находится на больничном. Он обратился к жителям региона и попросил их беречь себя, избегая общественных мест и пользуясь средствами индивидуальной защиты.

В Северной Осетии коронавирусом заразились 2387, скончались 22, выздоровели 1164 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.