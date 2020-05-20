Самолет с 133 россиянами вылетел с Кипра в Россию
Самолет, выполняющий вывозной рейс в Москву, вылетел с 133 россиянами из Ларнаки, пишет ТАСС.
Отмечается, что на борту находятся еще 12 граждан Белоруссии.
Посольство России доставило в Ларнаку россиян, зарегистрированных на рейс, из Пафоса и Лимасола, а также от внутренней границы Кипра в Никосии.
Самолет приземлился в Ларнаке транзитом из Валетты. До посадки на Кипре на борту находились 32 пассажира с Мальты.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рейсы с россиянами прибудут в Москву 20 мая с Мальты, Кипра и из Узбекистана
— В РФ за два месяца вывозными рейсами из-за рубежа вернулись 182 тысячи человек