Самолет с 133 россиянами вылетел с Кипра в Россию

Самолет, выполняющий вывозной рейс в Москву, вылетел с 133 россиянами из Ларнаки, пишет ТАСС.

Отмечается, что на борту находятся еще 12 граждан Белоруссии.

Посольство России доставило в Ларнаку россиян, зарегистрированных на рейс, из Пафоса и Лимасола, а также от внутренней границы Кипра в Никосии.

Самолет приземлился в Ларнаке транзитом из Валетты. До посадки на Кипре на борту находились 32 пассажира с Мальты.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

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