СФ одобрил закон о запрете избираться судимым за преступления средней тяжести

Совет Федерации 20 мая на заседании одобрил закон, который запрещает гражданам с судимостью за преступления средней тяжести баллотироваться в депутаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, речь идет о таких преступлениях, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также убийство новорожденного и многократное нарушение закона о митингах и тд. Всего в перечне 55 пунктов.

Запрет распространяется на россиян, с которых на день голосования на выборах не снята и не погашена судимость за перечисленные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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