Медсестра в Туле пришла на работу в бикини

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла на работу в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

По данным портала, девушка не надела одежду, поскольку в защитной форме ей очень жарко. При этом медсестра не учла того, что купальник будет просвечиваться сквозь костюм.

В региональном Минздраве сообщили, что сотрудница лечебного учреждения нарушила требования к медицинской одежде. Ведомство применило к ней «дисциплинарное взыскание в виде замечания». Кроме того, с медперсоналом больницы была проведена разъяснительная беседа.