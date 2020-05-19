США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами

Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.

А Пентагоне отметили, что в текущей ситуации доставка груза военными самолетами является «наилучшим вариантом».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в качестве помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Поставка первой партии из 50 аппаратов запланирована на 20 мая текущего года.

По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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