Самоизоляцию в Подмосковье нарушили уже более 18 тысяч человек

Свыше 18 тысяч нарушений режима самоизоляции выявили в Московской области за время действия ограничительных мер, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления региональной безопасности.

«С момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тысяч нарушений режима самоизоляции», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев,

Он уточнил, что нарушения были зафиксированы сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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