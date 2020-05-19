Названы сроки поставки в Россию первой партии аппаратов ИВЛ из США

Соединенные Штаты безвозмездно помогут России в борьбе с коронавирусной инфекцией, передав 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом «Интерфаксу» сообщили в американском посольстве в РФ.

В дипмиссии отметили, что первая поставка аппаратов ИВЛ ожидается в среду, 20 мая. В Россию поступят 50 вентиляторов, которые произвели в США. Остальные аппараты будут вскоре изготовлены и доставлены в страну.

«В ответ на просьбу президента [России Владимира] Путина о помощи президент [США Дональд] Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 вентиляторов русскому народу», — заявили в посольстве.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России обнаружили 299 941 случай инфекции.

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