В Минздраве ждут стабилизации ситуации с коронавирусом в России в июле

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предполагает, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России наладится ближе к июлю. Об этом она заявила во время передачи «Док-ток» на Первом канале.

Согласно прогнозам специалиста, в середине лета будет не только улучшение ситуации с коронавирусом, но и россияне «начнут освобождаться от карантина». При этом уже в настоящее время заметна тенденция к снижению заболеваемости инфекцией в стране. И даже если в ближайшее время вновь буду всплески, то они не станут пиковыми, уверена специалист.

«Я предполагаю, что к июлю-месяцу <...> вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — отметила Малинникова.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России коронавирус выявлен у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли — 2 722.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия выделяет почти 100 млн рублей на производство тестов для других стран

— Минздрав развенчал миф о связи резус-фактора и восприимчивостью к COVID-19

— Макрон призвал сделать вакцину от COVID-19 общедоступной и не зарабатывать на здоровье