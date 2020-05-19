В Бурятии коронавирусом заразились более 1 тысячи человек

Количество новых случаев заражения в Бурятии за сутки возросло на 42, общее число заболевших возросло до 1015, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«По Республике Бурятия на 8.00 19 мая зарегистрировано 1015 (+42) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество зараженных, по данным ведомства, подтверждено в Улан-Удэ — 605.

Всего в регионе от инфекции в настоящий момент вылечились 389, погибли шестеро, к аппаратам ИВЛ подключено три человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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