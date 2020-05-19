Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что руководством РФ не рассматривался вариант стабилизации экономической ситуации в РФ с помощью раздачи денег гражданам России из Фонда национального благосостояния, сообщает РИА «Новости».

«Взять и раздать все, что было сформировано в министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности — такой вариант не рассматривался», — сказал Котяков в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Министр отметил, что ресурсы из фонда были направлены на «решение текущих задач» в экономике из-за ситуации с коронавирусом.

Он добавил, что выделение денег для помощи наиболее пострадавшим социальным группам в России тем не менее был предусмотрен.

По словам главы Минтруда, 80% бедных в стране — это семьи с детьми.

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