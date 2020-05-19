Китай возобновил строгий карантин в приграничном с Россией регионе

Китайские власти восстановили карантинные ограничения в провинции Гирин, граничащей с Приморским краем. В регионе за сутки обнаружили 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Во всех населенных пунктах Гирина полностью остановлена работа общественного транспорта, закрыты школы и магазины. Под карантин помещены тысячи людей, которые могли контактировать с заболевшими.

Местные власти также подозревают, что новые случаи коронавируса могли появиться в регионе от вернувшихся из России соотечественников.

По словам жителей, новые карантинные меры оказались даже жестче тех, что были введены во время первой волны распространения инфекции в Китае. Покидать дома власти разрешают только для похода за продуктами, и только одному члену семьи.

В настоящее время в КНР подтверждено более 83 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, в Гирине — 127.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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