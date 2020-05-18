Власти Украины разрешат работу метро и детских садов с 25 мая

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV заявил, что с 25 мая в стране будет разрешена работа метрополитена и детских садов.

«С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов и метрополитена», — сказал он.

Премьер-министр уточнил, что окончательное решение по возобновлению их работы будут принимать по согласованию с региональными властями, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Реализация второго этапа по выходу из карантина, как сообщил Шмыгаль, начнется 22 мая. Третий этап запланирован на 1 июня, однако его начало зависит от показателей заболеваемости в стране.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине 200 тысяч человек потеряли работу с начала карантина

— На Украине выявили 325 новых случаев коронавируса

— На Украине число обнаруженных случаев COVID-19 превысило 18 тысяч