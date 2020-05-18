Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника ведомства, министра правительства столицы Евгения Данчикова.

«Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», — сказал Данчиков.

Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали профессора РУДН Ирину Карабулатову на 4 тыс. руб. за отсутствие приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для контроля перемещения людей с COVID-19 и ОРВИ. При этом смартфон женщины не позволяет установить данное приложение.

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