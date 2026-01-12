В Китае выступили против претензии США на Гренландию

МИД Китая: США не следует продвигать интересы в Арктике за счет других стран

США не стоит ссылаться на другие страны в качестве предлога для осуществлениях собственных интересов в Арктике, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о якобы планах России и Китая развивать военную активность в арктическом регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что законные права и свободы всех стран на осуществление деятельности в регионе должны уважаться в полной мере.

После американской операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай. Власти Гренландии и Дании расценили слова американского лидера как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.