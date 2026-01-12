Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянин сжег машину, чтобы не отдавать ее за долги, и попал на видео

В Красноярском крае мужчина сжег автомобиль из-за долгов 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27598465_rnd_4",
    "video_id": "record::b059c17d-f69d-4cf1-a78f-62f205144649"
}

В городе Зеленогорске задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля Toyota, бывший владелец иномарки пытался скрыть факт ее продажи от нового кредитора. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

С заявлением об уничтожении принадлежащей ему иномарки в полицию обратился 37-летний житель Зеленогорска, автомобиль стоимостью около 160 тысяч рублей был неисправен и находился на территории одного из автосервисов. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний бывший владелец автомобиля.

Мужчина, испытывая финансовые трудности, продал машину своему знакомому для погашения долга. Тот, в свою очередь, перепродал ее нынешнему владельцу. Когда к бывшему хозяину Toyota обратился другой кредитор и предложил продать автомобиль для расчета, мужчина, не желая признаваться, что машина ему уже не принадлежит, решил ее уничтожить.

Ночью он проник на территорию автосервиса, разбил стекло автомобиля, облил салон бензином и поджег его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Петербурге мужчина поджег автомобиль из-за неразделенной любви.
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+