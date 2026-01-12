В аэропорту Краснодара приостановили обслуживание рейсов из-за непогоды

Аэропорт в Краснодаре приостановил обслуживание рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт <...> приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что срок действия ограничений могут продлить в случае необходимости.

По информации пресс-службы, все службы аэропорта Краснодара были усилены. Сотрудники беспрерывно расчищают снег и обрабатывают перроны, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и привокзальную площадь.

Также представители воздушной гавани предупредили о возможных корректировках расписания полетов и попросили пассажиров с пониманием относиться к соответствующим мерам. В публикации отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники авиакомпаний и обеспечивают их всем необходимым.

11 января в 18:26 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении в аэропорту Краснодара ограничений на прием и отправку самолетов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме примерно в 21:10 мск.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.