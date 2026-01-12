Власти Ирана заявили, что мирными акциями протеста воспользовались террористы

Мирными акциями протеста в Иране воспользовались вооруженные террористы, открывшие огонь по силовикам и мирным гражданам. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Протесты отошли от своей цели и превратились во всеобщее насилие, кровопролитие, погромы по всей стране. Среди протестующих появились вооруженные элементы, которые открыли огонь не только по полицейским, но и <...> по простым людям», — сказал глава МИД.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».