Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В Евросоюзе призвали Россию продемонстрировать интерес к миру

Глава ЕК Фон дер Ляйен призвала Россию показать интерес к миру на Украине
vonderleyen/X

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — сказала политик на брифинге.

Она отметила, что Киев и его союзники договорились о мирном плане и гарантиях безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня.

Глава ЕК также заявила, что мирный план представляет собой предложения из 20 пунктов, которое президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года.

Россия настаивает на полном выводе украинских Вооруженных сил с территории Донбасса, Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предложили компромиссный вариант с созданием на Донбассе свободной экономической зоны, за образование которой украинцы должны проголосовать на референдуме. Зеленский назвал последний вариант «компромиссным» и отметил, что в таком случае и России, и Украине нужно будет «сделать несколько шагов назад».

Ранее на Украине оценили готовность населения к территориальным уступкам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598489_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+