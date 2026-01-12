В Евросоюзе призвали Россию продемонстрировать интерес к миру

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире», — сказала политик на брифинге.

Она отметила, что Киев и его союзники договорились о мирном плане и гарантиях безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня.

Глава ЕК также заявила, что мирный план представляет собой предложения из 20 пунктов, которое президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года.

Россия настаивает на полном выводе украинских Вооруженных сил с территории Донбасса, Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предложили компромиссный вариант с созданием на Донбассе свободной экономической зоны, за образование которой украинцы должны проголосовать на референдуме. Зеленский назвал последний вариант «компромиссным» и отметил, что в таком случае и России, и Украине нужно будет «сделать несколько шагов назад».

Ранее на Украине оценили готовность населения к территориальным уступкам.