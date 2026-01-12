Рогатые животные заблокировали проезд по трассе в Анапе и попали на видео

В Анапе стадо козлов заблокировало автодорогу и попало на видео

В Анапе медленно идущее по дороге стадо козлов заблокировало движение автомобилей по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

«Движение в районе Анапы встало из-за козлов, двигающихся по встречке. Речь идет действительно о животных: рогатые пешеходы «заняли» трассу между селами Гай-Кодзор и Варваровка», — отмечается в публикации.

Из-за того, что животные заняли дорогу, водители были вынуждены значительно снизить скорость.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «ЧП Анапа», видно, что животные двигались по дороге плотным потоком, заняв всю встречную полосу и часть полосы попутного направления.

