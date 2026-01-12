Размер шрифта
В Москве школьник спасся от пожара на восьмом этаже через окно

Mash: на Шаболовке школьник спасся от пожара на восьмом этаже, прыгнув в сугроб
Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве на улице Шаболовка подросток прыгнул в сугроб, спасаясь от пожара в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, в жилище загорелись сразу несколько помещений — комната, кухня и коридор. Из-за огня школьник оказался отрезан от выхода и принял решение спастись через окно.

Подросток упал в сугроб, что смягчило падение. Медики доставили его в больницу с переломом ноги. Врачи продолжают обследование пострадавшего.

В начале января сообщалось, что 16-летний подросток принес горючую жидкость на вечерний киносеанс в московском торговом центре «Авиапарк» и устроил пожар. Как рассказали прокуратуре Москвы, подросток совершил поджог, следуя телефонным указаниям неизвестных.

До этого в частном доме под Серовом во время празднования Нового года произошел пожар. По предварительной информации, утром 1 января компания решила истопить печь. Один из подростков использовал для этого легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к опасному возгоранию.

Ранее в московском ТРЦ «Рио» загорелась вентиляция из-за жира.

