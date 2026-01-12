Россиянам рассказали о праве на компенсацию при задержке зарплаты

Задержка выплаты зарплаты по ТК РФ считается нарушением уже с первого дня после установленной в договоре даты. Причем за каждый день ожидания сотрудник вправе потребовать компенсацию, рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.

«Закон требует, чтобы заработная плата выплачивалась не реже чем каждые полмесяца, а конкретные даты фиксируются в трудовом договоре. Нарушением считается любая задержка — даже на один день», — подчеркнула эксперт.

Чтобы пожаловаться на работодателя, работнику необходимо собрать пакет документов. В него должны входить копия трудового договора, включая положение с установленными сроками выплат, выписки из расчетного счета или справки от бухгалтерии о невыплате зарплаты, внутренние заявления на имя работодателя о задержке, а также показания свидетелей – например, если с похожей проблемой столкнулись коллеги.

После письменного обращения к работодателю с фиксацией даты требования о выплате следует обращаться либо в трудовую инспекцию, либо в прокуратуру. Если это не помогает, то можно подавать иск в суд.

Специалист напомнила, что работник вправе требовать не только выплату зарплаты, но и компенсацию за каждый день просрочки. Согласно ТК РФ, она должна быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день задержки. Причем начисляется компенсация автоматически независимо от вины работодателя. Более того, при обращении в суд сотрудник также может потребовать компенсации морального вреда, отметила эксперт. Она также посоветовала сохранять копии всех документов и обращений, а при угрозах со стороны работодателя увольнением – жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

До этого в Госдуме предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении. В законопроекте отмечается, что действующую сейчас компенсацию в 1/150 ключевой ставки ЦБ нужно увеличить до 1/30 ставки.

Ранее депутат напомнила о праве приостановить работу при задержке зарплаты.