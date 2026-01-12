Размер шрифта
«Самая красивая террористка» Шинкарук не смогла обжаловать суровое решение суда

Суд оставил в силе приговор белгородской чиновнице-террористке Шинкарук
Григорий Сысоев/РИА Новости

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По его словам, суд отклонил апелляционные жалобы осужденной и ее защитников, после чего решение первой инстанции вступило в законную силу.

В СМИ называли экс-чиновницу «самой красивой террористкой». В конце декабря 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Шинкарук к 21 году колонии общего режима, назначив также штраф в 1,5 млн рублей и ограничение свободы сроком почти на два года. Ее сообщнику Александру Холодкову вынесли аналогичный срок лишения свободы и штраф, однако первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Гособвинение в ходе прений сторон запрашивало сопоставимые сроки лишения свободы, однако суд назначил штрафы в меньшем размере, чем просил прокурор. Оба осужденных внесены в перечень террористов и экстремистов. Следствие установило, что Шинкарук и Холодков около 100 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно для организации теракта.

Фигурантам предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая приготовление к теракту, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот и контрабанду взрывчатых веществ, а также приготовление к их незаконному изготовлению. По данным правоохранительных органов, для связи они использовали мессенджер Signal.

В суде Шинкарук вину не признала. Она заявляла, что передавала деньги по просьбе бывшего мужа и не получала указаний от украинских кураторов, а также не имела намерений участвовать в террористической деятельности.

Суд первой инстанции признал ее виновной по семи уголовным статьям, включая покушение на теракт, участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ. По версии следствия, экс-чиновница вместе с сообщником оказывала содействие украинским кураторам, занимаясь перемещением взрывчатки и передачей средств для подготовки теракта.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье.

