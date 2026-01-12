Размер шрифта
Кулеба описал свои отношения с Ермаком анекдотом

Кулеба рассказал анекдот, описывая свои отношения с Ермаком
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью «Украинской правде» описал свои отношения с экс-руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком с помощью анекдота.

По словам дипломата, экс-глава офиса президента «не любил его», поэтому встреча Кулебы с лидером Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 5 января, могла бы и не состояться при Ермаке.

Описывая их отношения, бывший министр иностранных дел Украины процитировал анекдот, в котором тонущий в море человек обращается к Богу с просьбой спасти его, поскольку он, будучи праведником, никогда ни о чем не просил. Тем не менее герой анекдота все равно оказывается на том свете и предстает перед Господом.

«Он говорит: «Боже, я же всю жизнь посвятил тебе, почему ты меня в последний момент не спас? Я же один раз тебя о чем-то попросил!» Бог смотрит на него, вздыхает и говорит: «Ну не нравишься ты мне», — отшутился Кулеба.

Как отметил экс-глава МИД Украины, в отличие от нынешнего главы офиса президента Кирилла Буданова его предшественник Ермак является оппортунистом и не умеет мыслить на несколько шагов вперед.

Ранее СМИ сообщали, что уволенный на фоне скандала Ермак ежедневно общается с Зеленским.

